Marina Colasanti participa de encontro virtual da UCS sobre narrativa nesta quinta-feira

A escritora Marina Colasanti é convidada de um bate-papo nesta quinta-feira (24), às 19h30min, no canal doda EaD da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O encontro, intitulado de Três vezes traídos: os contos de fadas mantêm seu poder, é promovido pela Especialização em Literatura Infantil e Juvenil da UCS.

A atividade também será transmitida nas páginas do Instituto Quindim no Facebook (@institutodeleituraquindim). As inscrições são gratuitas no site da UCS

Além da prestigiada trajetória literária, com a publicação de obras de contos, poesia, prosa e literatura infantojuvenil, a carreira de Marina se desenvolveu na tradução de livros de importantes autores, no jornalismo e nas artes plásticas. A escritora teve mais de 50 títulos, nos diferentes gêneros, publicados no Brasil e no exterior.

Também é autora de ensaios sobre literatura, o feminino, a arte, os problemas sociais e o amor. Por meio da literatura, teve a oportunidade de retomar sua atividade de artista plástica, tornando-se sua própria ilustradora. Sua obra tem sido tem de numerosas teses universitárias.