Drive-in Air Festival exibe espetáculo de dança e tem show de pagode nesta semana

O Drive-in Air Festival exibe nesta quinta-feira (24) o premiado espetáculo Videodança: Um longa-metragem em dois atos. O ato foi criado e produzido pela escola Gira Centro de Dança e apresenta a experiência vivida por bailarinas durante o período de isolamento social. São dois atos, Jogo e Pixel.

www.driveinairfestival.com.br A noite terá duas sessões, a primeira, às 18h, e a segunda, às 20h. Ingressos entre R$ 60,00 e R$ 200,00 estão à venda pelo site oficial

Enquanto a primeira parte, batizada de Jogo, possui um caráter infantil, a segunda, Pixel, conta com uma temática abstrata. O filme participou do Sul em Dança, um dos maiores festivais de dança do Brasil, e conquistou diversos prêmios individuais, além do Grupo Destaque Tela de Criação.