'Construção' foi eleito melhor curta gaúcho do Festival de Cinema de Gramado

Na noite desta terça-feira (23), ocorreu a cerimônia de divulgação dos vencedores do Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra Gaúcha de Curtas do 48º Festival de Cinema de Gramado. De forma remota, por vídeo, mandaram depoimentos celebridades do setor audiovisual do Estado: Alice Urbim, Gilberto Perin, Boca Migotto, Sirmar Antunes, Giba Assis Brasil, José Pedro Goulart, Werner Schunemann e Jorge Furtado.

O grande destaque ficou para Construção, de Leonardo da Rosa, que levou os troféus de melhor filme, direção, montagem (para André Berzagui e Arthur Amaral) e menção honrosa do júri da crítica. O diretor expressou uma surpresa muito grande com os prêmios: "De verdade, mesmo. Não esperava... Só tenho a agradecer aos colegas da equipe, professores e à UFPel pelo apoio aos alunos. Como universitários, sempre almejamos estar na mostra de Gramado. É uma honra. Isso só mostra a força da nossa faculdade, vamos resistir e continuar fazendo cinema no Rio Grande do Sul".

O prêmio dos críticos (Certificado ACCIRS) foi para Fragmentos ao vento: 1945, de Ulisses Da Motta. Já Deserto estrangeiro, de Davi Pretto, venceu em três categorias: melhor ator (Mauro Soares), melhor atriz (Isabél Zuaa) e melhor fotografia (Luciana Baseggio).

O título O que pode um corpo?, de Victor Di Marco e Márcio Picoli, recebeu o prêmio especial do júri, "pelo modo como alia a fotografia, o desenho de som e o depoimento-performance de seu protagonista-diretor para dar a ver uma subjetividade complexa incapaz de ser reduzida a um rótulo" - apresentado pela grande atriz Zezita Matos, que também é presidenta da Academia Paraibana de Cinema.

Vencedores do 17º Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra Gaúcha de Curtas

Melhor Filme

Construção, de Leonardo da Rosa

Melhor Direção

Leonardo da Rosa, por Construção

Melhor ator

Mauro Soares, por Deserto estrangeiro

Melhor Atriz

Isabél Zuaa, por Deserto estrangeiro

Melhor Roteiro

Richard Tavares, por Desencanto

Melhor Fotografia

Luciana Baseggio, por Deserto estrangeiro

Melhor Montagem

André Berzagui e Arthur Amaral, por Construção

Melhor Direção de Arte

Alice Sperb e Thiago Dorsch, por Sopa Noir

Melhor Música (Trilha Sonora)

Valmor Pedretti, por Magnética

Melhor Edição de Som (Desenho de Som)

Gabriel Portela, por Letícia Monte Bonito 04

Melhor Produção Executiva

Matheus Heinz, por Lacrimosa

Prêmio da Crítica

Fragmentos ao vento: 1945, de Ulisses Da Motta

Menção Honrosa

Construção, de Leonardo da Rosa

Prêmio Especial do Júri

O que pode um corpo?, Victor Di Marco e Márcio Picoli