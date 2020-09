Artista de Porto Alegre revisita história circense em livro lançado pela Libretos

Em obra lançada neste mês pela editora Libretos, a artista gaúcha Lara Rocho, que é professora de dança aérea na escola Circo Híbrido, revisita a história de parte do circo brasileiro, por meio da trajetória de Albano Pereira, um empresário circense muito reconhecido.

A publicação Senhoras e senhores, com vocês: Albano Pereira, seus circos estáveis e o Magnífico Circo Praça! (332 págs.) vem com cadernos em cores e custa R$ 38,00 - à venda nas livrarias e pelo site da editora

Como historiadora, Lara pesquisou parte da história do circo no Brasil em seu mestrado em História Cultural. O estudo foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2019. Pereira, artista e empresário português, foi casado com Joanita, criadora do trapézio triplo voador, e teve circos fixos nas cidades de Porto Alegre e Rio Grande, entre 1875 e 1887.

Ainda com base na pesquisa que se tornou livro, o grupo Circo Híbrido, do qual Lara faz parte, produziu um espetáculo contemporâneo que circulou por 15 praças de Porto Alegre, de modo que os artistas fazem o espetáculo andando. Em seu livro, a autora apresenta fotos de algumas apresentações e depoimentos dos integrantes da trupe, além de muitas facsímiles de documentos, recortes de jornal, fotografias de família e panfletos sobre o empresário circense Albano Pereira e sua família, que percorreram quase todos os estados do Brasil levando a arte do circo para a população.