Influenciada pela Antropologia, Thais Fernandes leva seu longa à mostra de Gramado

A cineasta Thais Fernandes ganhou a Mostra Gaúcha de Curtas do Festival de Cinema de Gramado em 2018 com o documentário Um corpo feminino, saindo da Serra com o troféu e muitos elogios. O filme seguiu o circuito de festivais, e ganhou visibilidade em eventos para discutir a questão de gênero.

Agora, com seu primeiro longa, também documental, ela concorre na 48ª edição do evento, com mais quatro títulos, ao Kikito de melhor título em longa-metragem produzido no Rio Grande do Sul. Portuñol é um road movie que viaja pelas fronteiras do Sul do Brasil com seus países vizinhos latinos investigando noções de "fronteira" e como se dão as trocas culturais dos habitantes desses territórios através da linguagem.

Os dispositivos de narrativa de Um corpo feminino e Portuñol são semelhantes. Com as participantes do curta, o questionamento era sobre as características do feminino, identificação. No novo filme, o eixo central de Thais é a concepção de fronteira para os moradores dessas zonas limítrofes. Dessa forma, com o norte das entrevistas para o significado subjetivo de cada um, possíveis conflitos ou afinidades dos idiomas viriam a reboque do questionamento, como consequência prática.

Outra comparação natural com o curta premiado da diretora é a busca do Outro, em uma perspectiva antropológica. A realizadora reconhece a inspiração nesse campo do conhecimento, e diz ter vontade de estudar mais no futuro, tendo já relações com os integrantes do Núcleo de Antropologia Visual da Ufrgs.

Ainda nessa relação com a etnografia, na parte final do filme, na cidade uruguaia de Rivera (espelho de uma avenida para a gaúcha Santana do Livramento), uma das entrevistadas declara: “O outro é diferente de ti”. E um dos meninos, também da fronteira com o Uruguai, vem com a palavra “entreverado” sobre o tema proposto.

A síntese da obra fílmica parece estar nesse ponto, refletida nas mesclas culturais, como na mistura de ingredientes na gastronomia, dos ritmos musicais e demais manifestações artísticas (rap, literatura ou performances de rua), tão contempladas no decorrer de todo o longa. Como é comum no gênero documental, quando a essência dos filmes surge na ilha de edição, a impressão que fica ao espectador é que também foi na montagem que se desenhou o fio narrativo de Portuñol, a partir da costura dos depoimentos e das paisagens (sonoras ou visuais).

O "entrevero" não é somente nas línguas - espanhol (castelhano), português, guarani e dialetos. Os monumentos, costumes, personagens e histórias exemplificam as representações identitárias não excludentes, mas, sim, em uma confluência que só tende a crescer. O fato de a linha ser efetivamente imaginária e de que os que frequentemente a atravessam não quererem vê-la é significativo. Assim como outra mensagem clara do documentário: os preconceitos vêm do desconhecimento. Talvez, por isso, Thais queira conhecer tanto, observar muito, perguntar e ouvir.

Focada em narrativas documentais

Thais Fernandes (1984) é formada em Jornalismo pela Pucrs. Desde 2007, trabalha como montadora e diretora de projetos audiovisuais para televisão e cinema. Focada em narrativas documentais, dirigiu os curtas Contrato de amor (2013), Navegantes (2015) e Um corpo feminino (2018). A realizadora também assina produção-executiva, pesquisa e edição de vídeos do webdocumentário A cidade inventada (2014). Outro trabalho recente de Thais Fernandes, a série documental Afinal, quem é Deus? já estreou na TV Brasil. A realizadora conta que a produção voltada ao público infantil é seu xodó. Com 13 episódios, a produção financiada por edital explora a visão infantil sobre espiritualidade. Protagonizada por crianças, a primeira temporada foi rodada inteiramente no Rio Grande do Sul, estado que segundo o último censo do IBGE (2010) possui a maior diversidade religiosa do Brasil. Construindo entendimentos através do pensamento lúdico da infância, cada roteiro foi criado em parceria com os personagens. A série aborda, ao todo, 11 culturas religiosas - tendo um episódio introdutório O que é religião?, e outro de encerramento compilando vivências.

