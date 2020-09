Canais NatGeo e NatGeo Wild apresentam especial sobre preservação de rinocerontes

Nesta terça-feira (22), o National Geographic e o National Geographic Wild exibem uma série de produções sobre a preservação dos rinocerontes, por conta do Dia Mundial dos Rinocerontes. O National Geographic Society reforça o compromisso com a conservação da espécie, apoiando programas que trabalham na transferência desses animais e na construção de instalações para seu cuidado e criação, a fim de reverter a tendência da extinção.

Às 17h, no NatGeo, o documentário Akashinga: Guerreiras da África acompanha a história de Petronella Chigumbura e suas colegas guardas florestais. Esse grupo do Zimbábue reuniu mães solteiras, esposas abandonadas e sobreviventes de violência sexual e doméstica. Juntas, elas enfrentam um intenso treinamento para tentarem se juntar no movimento de proteção dos animais selvagens.

Em seguida, Rinocerontes em risco: Comércio de chifres dá visibilidade ao tráfico de chifres de rinoceronte, um dos negócios ilegais mais lucrativos do mundo, que se estende por todos os continentes e ameaça a biodiversidade do planeta.

Já no National Geo Wild a programação começa às 20h30min, com os episódios de Segredos do zoológico: Rinocerontes e orfanato de rinocerontes. As produções mostram os bastidores do primeiro orfanato dedicado a rinocerontes da África, onde a equipe luta para garantir o futuro da espécie.