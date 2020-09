Edu Guedes estreia na tela da Band no comando do 'The Chef'

A partir desta segunda-feira (21), Edu Guedes apresenta o The Chef, um programa dedicado à culinária de todos os estados do País. Diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, na Band, o chef de cozinha ensinará ao público receitas sem complicações, que possam ser adaptadas ao dia a dia.

“Vai ter de tudo: comidas simples, diferentes e também aquelas que as pessoas sempre pedem. Ao longo da carreira, fiz cerca de sete mil receitas ao vivo. Vou tentar trazer a realidade para as nossas manhãs, com cardápios que os telespectadores realmente preparam em casa”, adianta o apresentador, que também viajará pelo Brasil em busca de novos temperos e sabores.

Um dos destaques será o quadro que ele terá com a filha, Maria Eduarda, de 11 anos. “A ideia é mostrar que os pais podem estar junto com seus filhos na hora de cozinhar e transformar esse momento em uma atividade interessante”.

Outra novidade é a participação de Lucas Salles, responsável pelas reportagens da atração. “Vamos visitar alguns lugares e mostrar todas essas histórias na TV. O Lucas já esteve em três destinos diferentes e vai continuar desbravando as regiões do País”.

Segundo Edu Guedes, ele também receberá convidados e dará espaço a empreendedores. “Tenho a felicidade de trabalhar com o alimento e está sendo um momento muito importante na minha vida depois do grave acidente que sofri e a perda de parte dos movimentos no braço esquerdo. Sinto como se fosse o meu primeiro dia de trabalho e aprendizado, um recomeço para ajudar a transformar a rotina da população proporcionando ânimo, amor e conteúdo interessante”, conclui.