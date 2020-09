Canal Curta! estreia documentário sobre a vida de Ney Matogrosso

A vida e a personalidade de Ney Matogrosso são o centro do documentário Ney – À Flor da Pele, produção que estreia nesta segunda-feira (21), às 22h30min, no Canal Curta!. Reconhecido por suas performances e personalidade transgressora, o músico fala em entrevista sobre temas relacionados a sexualidade, gênero e liberdade de expressão. “Tenho consciência do exercício da liberdade e vou morrer defendendo a liberdade até o fim. Sou um homem livre. Somos seres livres e temos que reafirmar isso o tempo”, diz o artista.

Das primeiras aparições públicas no lendário grupo Secos & Molhados, na década de 1970, até os dias de hoje, o documentário mostra a transformação do artista. A roupa e a maquiagem extravagantes dos primeiros anos como cantor vão sendo deixadas de lado a partir da carreira solo. Em entrevista exibida no filme, Ney comenta que foi tirando a maquiagem aos poucos, a partir do momento em que se sentia mais seguro.

Através de entrevistas históricas e cenas musicais, a produção dirigida por Felipe Nepomuceno remonta a carreira de Ney Matogrosso, desde a segunda metade do século XX até a atualidade.