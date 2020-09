A Casa de todas as artes

No espaço de três décadas, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) tornou-se fundamental no imaginário coletivo de Porto Alegre. Hoje em dia, é difícil até pensar a cidade sem a CCMQ: qual seria nosso ponto de encontro, para onde nossos pés nos levariam naquelas caminhadas sem rumo pelo Centro Histórico?

Aberta ao público no dia 25 de setembro de 1990, a Casa não apenas marcou o reencontro da cidade com sua história, como tornou-se abrigo para artistas de todos os tipos, além de ponto de referência para qualquer um que esteja (mesmo que só de passagem) na Capital. Isso sem contar a homenagem eterna ao poeta que dá nome ao espaço - ele também, em verso e sensibilidade, decisivo para uma Porto Alegre que, mesmo com tantos problemas, segue capaz de sonhar.

Na semana em que a Casa de Cultura Mario Quintana comemora 30 anos, o Jornal do Comércio recorda a história desse lugar tão especial - além de, é claro, projetar olhares para o futuro. Mesmo ainda fechada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a CCMQ trará uma série de atividades comemorativas, como um show virtual de Adriana Calcanhotto, na próxima sexta-feira, e um documentário, que ficará no canal do YouTube da instituição.

No início, tudo era um hotel

Conforto e requinte do Majestic eram destacados em anúncios da época

ACERVO CCMQ/DIVULGAÇÃO/JC