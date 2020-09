Jornal da Band apresenta série sobre os 70 anos da TV no Brasil

O Jornal da Band exibe, diariamente, a série de reportagens especiais No Ar 70 Anos, que vai reviver as histórias dos primeiros passos da televisão brasileira. Há sete décadas, no dia 18 de setembro de 1950, entrava no ar a primeira transmissão televisiva do Brasil, com a inauguração da TV Tupi. Um projeto ousado de um jornalista paraibano visionário: Assis Chateaubriand, dono do maior grupo de comunicação à época, os Diários Associados.

Em quatro episódios, o público terá a oportunidade de acompanhar os mais importantes eventos desse período, que foi marcado por uma profunda revolução tecnológica e digital. A série vai ao ar até sábado (19), a partir das 19h20min, no Jornal da Band.

Com verdadeiras pérolas garimpadas dos arquivos da Band, o repórter Gilberto Smaniotto destaca grandes programas e apresentadores da emissora, inaugurada em 13 de maio de 1967. A história da TV no Brasil revela e ajuda a entender as principais mudanças culturais e comportamentais, as grandes conquistas esportivas, as reviravoltas políticas, o surgimento de gerações de artistas de sucesso e as grandes tragédias.