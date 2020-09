Paulo Betti fala sobre 'Central do Brasil' em projeto virtual do Instituto Ling

O Instituto Ling, em parceria com o Instituto Moriguchi e SeniorLab, lança um ciclo de palestras gratuitas para discutir os segredos do envelhecimento saudável e feliz. Dividido em três encontros virtuais, o evento reúne quatro especialistas da área da saúde para apresentar os principais fatores da longevidade. A atividade começa nesta quarta-feira (16), às 18h30min, com um painel com a médica geriatra Berenice Maria Werle e a nutricionista Neide Maria Bruscato desvendando mitos e verdades sobre nutrição e movimento na terceira idade.

E, nesta quinta-feira (17), o projeto Meu filme favorito recebe virtualmente o ator, autor e diretor Paulo Betti para comentar Central do Brasil (1998), uma das suas produções cinematográficas preferidas. Ele vai falar como o longa de Walter Salles de 1998 marcou a história do cinema nacional.

Instituto Ling O encontro acontece ao vivo nesta quinta-feira (17), às 18h30min, com mediação do jornalista e crítico de cinema Roger Lerina. Inscrições prévias - sem custo - no site do, para receber o link das transmissões pela plataforma Zoom. Vagas limitadas a 500 inscritos.

Longa de Walter Salles é um marco da produção nacional

Filme lançado em 1998 foi estrelado por Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira

INSTITUTO LING/DIVULGAÇÃO/JC