Agulha.R entrevista Ana Frango Elétrico ao vivo para segundo episódio do projeto

Sympla A cantora, compositora, pintora e poeta carioca Ana Frango Elétrico concede entrevista para a jornalista Marília Feix nesta quarta-feira (16), a partir das 19h, no projeto Agulha.R. As inscrições gratuitas para participar do bate-papo devem ser feitas pelodo Agulha, para que os participantes recebam o link de acesso para a reunião na plataforma Zoom.

O projeto Agulha.R propõe uma série de conteúdos digitais produzidos em parceria com bandas e artistas selecionados para a ocasião, pelos quais passam a contar com um espaço livre para expor suas pesquisas e narrativas, produzindo um material inédito. A ideia é contemplar os mais variados gêneros, incluindo destaques no panorama.

Cada um dos artistas selecionados participa de um bate-papo via Zoom, com a participação do público, e duas semanas depois o material editado é disponibilizado nos canais do Agulha junto com uma session exclusiva feita pela artista em sua própria casa. O áudio da entrevista vira um podcast disponibilizado no Spotify. O segundo episódio com Ana Frango Elétrico vai ao ar com a session no dia 30 de setembro.