Após realização de leilão, Fundação Iberê reabre para o público com exposições

Para os espaços culturais de Porto Alegre e do Brasil, os meses de pandemia têm sido, mais do que nunca, um esforço de sobrevivência. Dentro dessa realidade, a Fundação Iberê promoveu, na semana passada, um leilão virtual de obras e joalherias, com obras cedidas por artistas e colecionadores de todo o Brasil. O resultado foi positivo: até o momento, as vendas arrecadaram cerca de R$ 900 mil - um aporte financeiro que vem em ótima hora, já que a Fundação reabre as portas neste fim de semana, com duas exposições.

Santayana Leilões Os lances mais altos foram para obras assinadas por Vik Muniz (a impressão de pigmento sobre papel de algodão Flowers after Van Gogh, que atingiu R$ 178 mil), Pedro Weingärtner (Garibaldi, 1921, óleo sobre tela, R$ 72 mil) e Artur Lescher (sem título, aço inox e linhas pretas, R$ 69 mil). Parte das peças seguem disponíveis - entre elas, uma pintura rara de Iberê Camargo, Sol vermelho, de 1951. É possível consultar as obras no site, e a Fundação disponibiliza o telefone (51) 3247-8000 para os interessados.

Um certame bem-sucedido, como afirma sem reservas o diretor-superintendente da Fundação Iberê, Emilio Kalil. "Para a Fundação, esse valor representa mais de 40% do orçamento anual necessário para manter o prédio funcionando", afirma ele. "Anualmente, nosso prédio consome aproximadamente R$ 2 milhões. As pessoas, às vezes, podem achar que é um valor elevado mas, quando nos visitam, elas acabam concluindo que é até pouco para a dimensão e a complexidade do que é esse espaço. Saber que, nesse momento de reabertura, temos recursos para bancar a infraestrutura, terceirizados, colaboradores etc durante vários meses é uma excelente notícia."

Além do muito bem-vindo reforço financeiro, o leilão acaba demonstrando a importância da Fundação Iberê no panorama artístico do Estado e do País - em uma conexão que vai muito além de um simples espaço para exposições artísticas. "Foi uma mobilização muito grande, e tanto dos artistas quanto da comunidade em geral. Um grande peso nessa balança que torna possível a Fundação é a comunidade abraçando esse espaço. Hoje (a conversa ocorreu no dia 11 de setembro) veio uma senhora até nós, e ela acabou comprando 12 obras. Ela nos disse que sente que tem que apoiar e que, comprando as obras, pode ensinar as pessoas da sua convivência a gostar de arte", anima-se Kalil.

Duas mostras inéditas marcam retorno com "todo o cuidado"

O Fio de Ariadne traz obras em tapeçaria e cerâmica, pouco conhecidas na trajetória de Iberê

FABIO DEL RE/VIVA FOTO/DIVULGAÇÃO/JC