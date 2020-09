Programação virtual de shows e oficinas para gaúchos sem fronteiras

A Semana Farroupilha de Porto Alegre 2020 Virtual - Universo Gaúcho, que começou neste domingo 913) e se estende até o domingo (20), conta com diferenciadas atrações culturais. O evento, alternativo ao Acampamento Farroupilha, terá shows e oficinas diariamente, sob a coordenação do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul (MTG) e da Fundação Cultural Gaúcha (FCG).

YouTube O estúdio foi montado no parque Maurício Sirotsky Sobrinho e conta com aproximadamente 700 metros quadrados. Totalmente online, o evento no local contará com a presença somente dos artistas e equipes técnicas. Com patrocínio da Polar, o evento será transmitido nos canais nodo MTG e da FCG e na página do MTG no Facebook e também nas plataformas da prefeitura municipal de Porto Alegre.

Grandes nomes da música gaúcha estarão no palco do Galpão Virtual Universo Gaúcho, como Érlon Péricles, Ernesto Fagundes, Joca Martins, Gaúcho da Fronteira, Lincon Ramos, Thomas Machado e Luiza Barbosa. No total, serão 31 shows.

Outra grande atração do evento são as oficinas. Diariamente, serão apresentados talentos e técnicas de culinária campeira, cutelaria, artesanato, artes plásticas (escultura e pintura) e danças, com renomados profissionais de cada uma das especialidades no Rio Grande do Sul, totalizando mais de 30 oficinas.

O sinal das transmissões é livre para quem quiser retransmitir a programação do Galpão Virtual Universo Gaúcho, tanto para TV aberta como plataformas virtuais.

Confira a programação:

14/09/2020 – Segunda-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com André Teixeira

19h10min: Programação de Oficinas

19h45min: Show com Mauro Moraes

20h45min: Programação de Oficinas

21h20min: Show com Joca Martins

22h20min - Palestra Virtual do Departamento Cultural do MTG

15/09/2020 – Terça-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Maxsoel Bastos e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Ângelo Franco

19h10min: Programação de Oficinas

19h45min: Show com Lincon Ramos

20h45min: Programação de Oficinas

21h20min: Show com Tchê Guri

22h20min: Palestra Virtual Vídeo com Departamento Cultural do MTG

16/09/2020 – Quarta-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Capitão Faustino

19h10min: Programação de Oficinas

19h45min: Show com Thomas Machado

20h45min: Programação de Oficinas

21h20min: Show com Shana Muller

22h20min: Palestra Virtual Vídeo com Departamento Cultural do MTG

17/09/2020 – Quinta-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Maxsoel Bastos e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Ricardo Tubino

19h10min: Programação de Oficinas

19h45min: Show com João de Almeida Neto

20h45min: Programação de Oficinas

21h20min: Show com João Luiz Correa

22h20min: Palestra Virtual Vídeo com o Departamento Cultural do MTG

18/09/2020 – Sexta-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Ita Cunha

19h10min: Programação de Oficinas

19h40min: Show com Volnei Gomes e Grupo Cantando O Rio Grande

20h40min: Apresentação de Chula

20h45min: Programação de Oficinas

21h15min: Show com Luiza Barbosa

22h15min: Programação de Oficinas

22h30min: Show com Cristiano Quevedo

19/09/2020 – Sábado

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Leandro Berlesi

19h10min: Programação de Oficinas

19h40min: Show com Grupo Alma Gaudéria

20h40min: Programação de Oficinas

21h15min: Show com Grupo Mas Bah

22h15min: Programação de Oficinas

22h30min: Show com Jorge Guedes e Família

20/09/2020 – Domingo

12h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo, Rinaldo Olivera e Maxsoel Bastos

12h10min: Show com Jairo Lambari Fernandes

13h10min: Programação de Oficinas

13h30min: Show com Luiz Carlos Borges

14h30min: Programação de Oficinas

14h55min: Show com Gaúcho da Fronteira

15h55min: Programação de Oficinas

16h30min: Show com César Oliveira e Rogério Melo

17h30min: Cerimônia de Encerramento

Festejos Farroupilhas 2020

Identidade visual com cavaleiro e amplo horizonte é assinada pelo artista Mauro Vila Real

Mauro Vila Real