Morre Tio Wilson, baterista da banda Lagum, aos 34 anos

Morreu na noite deste sábado (12) o baterista da banda mineira Lagum, Breno Braga, de 34 anos, que atuava com o nome artístico Tio Wilson - apelido dado pelos colegas por ser o mais velho dos cinco integrantes do conjunto.

De acordo com comunicado da banda nas redes sociais, ele teve uma indisposição depois de um show e foi a óbito por causa de uma parada cardiorrespiratória. A morte foi atestada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A banda se apresentou no sábado (12), em show marcado para as 20h40min, no evento Go Dream, um drive-in no estacionamento das Faculdades Milton Campos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Os ingressos tinham se esgotado rapidamente, e foi aberta uma sessão extra, às 23h. Tio Wilson, porém, passou mal no intervalo entre as duas apresentações.

Formada em 2014, com repertório que mistura pop, reggae e rock alternativo, a Lagum é conhecida principalmente pela música Deixa. O hit bombou no Spotify e nas redes sociais. A versão mais famosa foi gravada em parceria com a cantora paulistana Ana Gabriela.

O nome da banda veio de uma lagoa na cidade mineira de Brumadinho, onde parte da banda cresceu. Antes formada por amigos que moravam na mesma região, a formação passou por algumas mudanças. Tio Wilson passou a fazer parte do grupo em 2016.

O lançamento mais recente da Lagum é a música Será, parceria com a cantora Iza, divulgada em junho. Nas redes sociais, os fãs lamentaram a morte do baterista.