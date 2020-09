Auditório Araújo Vianna será palco do primeiro show-teste de Porto Alegre

No domingo (13), às 18h, o Grupo Live Marketing realiza um evento-teste de retomada de programação cultural em Porto Alegre - paralisada pela crise do novo coronavírus - no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com um show do cantor Serginho Moah (ex-vocalista da banda Papas da Língua). O treinamento contará com a presença de convidados, autoridades e membros da imprensa, somando no máximo 400 pessoas.

"Garantir a integridade da saúde dos participantes e nosso maior compromisso", anunciou o grupo. Cada leva de convites tem um horário de entrada diferenciado, com intervalos de 15 minutos, para evitar aglomerações. Os espectadores devem usar máscara durante a duração de toda a apresentação, usar álcool em gel (haverá totens nos ambientes), respeitar o distanciamento social e evitar a circulação desnecessária dentro do auditório.

A simulação foi autorizada pela prefeitura da Capital, com objetivo de capacitar as equipes que atuam no setor para aplicar os protocolos de segurança necessários em relação à prevenção do contágio da Covid-19. O artista Serginho Moah, em voz e violão, terá show de abertura por conta Mariana Bavaresco, também com voz e violão.

Desde que os eventos-teste foram autorizados, o trabalho coletivo intenso tem sido uma realidade para as equipes envolvidas nestas execuções. O Grupo Live Marketing RS trabalha há seis meses para quando a retomada acontecer, os empresários e trabalhadores tenham, além da consciência, um tutorial que possa ser aplicado e servir como referência para qualquer segmento, independente do tamanho e formato. “Não paramos. E queremos conquistar o melhor status possível de excelência neste propósito”, afirma Ana Leite, do Grupo Live Marketing RS.

As propostas são dirigidas somente aos profissionais, fornecedores e realizadores do setor. Técnicos das áreas de saúde também vão acompanhar a execução. Orientadores capacitados vão auxiliar nas orientações necessárias. Os protocolos já foram testados recentemente nas cidades de Bento Gonçalves e Gramado, contando com a adesão de entidades, prefeituras e dos respectivos Conventions Bureaus locais.