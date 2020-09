Grupo Alma Lusitana realiza live de fado e canções portuguesas

Facebook Maria Lisboa Shopping Total O grupo Alma Lusitana promove uma live neste sábado (12), às 20h, para matar a saudade do fado e das canções portuguesas. Diretamente da Casa de Fado Maria Lisboa, a apresentação poderá ser assistida nas páginas oficiais do grupo no, dae também na fanpage do, apoiador do show.

O Alma Lusitana, que canta o fado e a canção portuguesa desde 2005, prepara uma playlist muito especial para a noite de sábado, mesclando clássicos, como Nem às paredes confesso e Coimbra, com canções que fazem sucesso na interpretação de artistas mais atuais como Mariza e Madredeus. O grupo é formado pela cantora Alana Pereira e pelos músicos Jéferson Luz, na guitarra portuguesa; Diego Costa, no violão, e Maurício Montardo, no teclado.

A live é uma realização da 7 Marias Produtora e tem apoio da Casa de Fado Maria Lisboa e do Shopping Total.