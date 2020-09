Ecarta Musical promove show virtual com Monica Tomasi e Necka Ayala

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Monica Tomasi e Necka Ayala se apresentem no projeto Ecarta Musical virtual neste sábado (12). A transmissão acontece às 18h, pelas redes sociais da Fundação Ecarta que, devido à pandemia, passou a promover apresentações artísticas mensais online.

A dupla mostra canções autorais, sendo uma música inédita de Monica, composta durante a quarentena, e outra de Necka lançada recentemente. As artistas têm um trabalho consolidado como compositoras com canções gravadas por Zizi Possi, Sávio Andrade, Luiza Fitipaldi e Anaadi, além de parcerias com Bebeto Alves, Fernanda Young, Caio Martinez, entre outros.

Monica atualmente reside na Alemanha e mistura diferentes linguagens musicais com naturalidade. Já Necka compôs sua primeira canção aos seis anos e tem uma série de projetos reconhecidos na música e na literatura.