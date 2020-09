Kenji Fukuda expõe na Bublitz Galeria Virtual de Arte, a primeira do estilo no País

site Uma galeria com as obras de um dos grandes nomes da arte abstrata do Brasil poderá ser visitada de qualquer parte do mundo. A exposição Luz Oriental, do artista paulista, radicado em Curitiba, Kenji Fukuda, estará disponível a partir deste sábado (12), até 12 de outubro nodo espaço.

A mostra apresenta 25 peças, entre clássicas e inéditas, do artista que conquistou o reconhecimento do Brasil e do mundo e é um dos mais valorizados da atualidade. “Nas minhas obras, busco contemplar três características: a harmonia das cores, o equilíbrio das formas e a sensibilidade”, sintetiza Fukuda.

O artista foi responsável pela criação do monumento comemorativo dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, e a obra de 15 metros de altura e cinco toneladas ainda está na Barra da Tijuca, na capital fluminense. Suas peças já foram expostas em diversos espaços no Brasil, na Alemanha, na França e nos Estados Unidos e podem ser conferidas em algumas das principais galerias de arte do País.

A exposição de Kenji Fukuda é a segunda da Bublitz Galeria Virtual de Arte, inaugurada em julho, com obras do artista gaúcho Marcelo Hübner. É a primeira galeria do País a permitir uma experiência online imersiva, em que é possível passear pelos ambientes da exposição e ver detalhes e as informações de cada obra.

A versão virtual do espaço cultural tradicional de Porto Alegre, a Bublitz Galeria de Arte, fundada há mais de 30 anos, foi uma alternativa para continuar dando visibilidade a grandes nomes da arte nacional que fazem parte do acervo da galeria. Além de Fukuda e Hübner, já estão programadas exposições com Inos Corradin e Vitório Gheno, entre outros artistas contemporâneos.

Quem estiver na capital gaúcha também poderá conferir as obras pessoalmente. A galeria (localizada na Av. Neusa Goulart Brizola, 143) está funcionando de segunda-feira a sábado, de acordo com os protocolos de segurança definidos pelo município e pelo Estado.