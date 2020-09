Drive-in no Praia de Belas Shopping tem sessões neste fim de semana

O Cinema Drive-in do Praia de Belas Shopping começou suas sessões nesta quinta-feira (10). Tendo os filmes Yesterday e 1917 como atrações, o evento teve ótima adesão do público. As exibições seguem nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13).

Ingresse site A experiência de lazer para os clientes, com todo o cuidado que o novo momento exige, é oferecida no 10º andar do seu edifício-garagem (acesso pela avenida Marcílio Dias, 241), que conta com vista linda para o Rio Guaíba e para a cidade de Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 75,00 por carro (com até 4 pessoas por veículo), incluindo o valor do estacionamento, válido por quatro horas. Para adquirir a entrada, basta acessar o aplicativo ou o site da. A programação dos filmes que serão exibidos também estará disponível nodo shopping - que está funcionando em horário reduzido - e no app de venda.

A seleção de títulos foi feita para atender a todos os gostos e idades. Nesta sexta-feira (11) à noite, por exemplo, os gêneros atendem aos adultos. Às 19h, o drama Extraordinário será projetado na tela grande do local. Protagonizado por Julia Roberts e Owen Wilson e baseado no best-seller de R. J. Palacio, o longa narra a história de um menino de 10 anos que, com a ajuda de sua família e por conta de sua extrema sensibilidade e criatividade, enfrenta o preconceito e o bullying por sofrer de uma rara deformidade facial.

Na segunda sessão, às 21h40min, será exibido O escândalo. Baseado em uma polêmica história real, dos bastidores de um grande canal televisivo norte-americano, o drama apresenta a decisão da união improvável de três jornalistas rivais – e outras mulheres – em denunciar o diretor da emissora por abuso sexual. O filme, vencedor do Oscar de Melhor Maquiagem, é protagonizado por Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie – as duas últimas foram indicadas ao prêmio por suas performances no filme.

Já no sábado (12), a primeira atração, às 19h, é voltada ao público infantil e infantojuvenil, com a animação Como treinar o seu dragão 3. O terceiro capítulo da aclamada saga baseada na série de livros de Cressida Cowell traz o jovem viking Soluço e seu amigo dragão Banguela em uma nova aventura, quando descobrem um mundo escondido com dragões ameaçados por um terrível vilão que ameaça destruir tudo.

A sessão da noite, às 21h30min, apresenta o drama musical Rocketman, sobre a carreira de Elton John, desde suas origens como um jovem introspectivo dos subúrbios ingleses até sua ascensão como um dos maiores compositores e intérpretes de todos os tempos. A produção venceu o Oscar de Melhor Canção Original.

No domingo (13), às 19h, a primeira exibição projeta outra animação, A Família Addams. Baseado nos quadrinhos de Charles Addams, Mortícia, Gomez e todos os clássicos personagens do sombrio clã devem se preparar para receber a visita de parentes ainda mais aterrorizantes que eles – ao mesmo tempo em que sua mansão mal-assombrada está ameaçada por moradores que não querem a família na vizinhança.

A última atração, às 21h15min, é o suspense cômico Entre facas e segredos. Protagonizado por muitas estrelas, este suspense cômico indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original tem o clima dos clássicos de Agatha Christie. Na trama, o patriarca de uma rica família é assassinado e, enquanto investiga, um detetive acredita que todos os membros do clã parecem ser suspeitos do crime.

Parte do valor arrecadado será revertido para a Fundação Pão dos Pobres, instituição centenária que atualmente atende a 1,4 mil crianças, adolescentes e jovens, numa contrapartida social do Praia de Belas Shopping.

Medidas de segurança:

- A entrada do evento será pelo estacionamento externo;

- Limite de 4 pessoas do mesmo convívio por carro;

- Todos terão a temperatura aferida (se estiver acima de 37,5°, a entrada não será permitida);

- A conferência de ingressos será visual, através de leitores óticos;

- A programação terá intervalo suficiente entre as sessões para higienização completa do local;

- O tempo limite de saída do evento após o término da sessão é de 15 minutos.