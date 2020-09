Disco coletivo produzido por Antonio Meira é lançado nas plataformas digitais

Entra nas plataformas digitais nesta sexta-feira (11) o disco coletivo Ursos Híbridos. O álbum foi gravado durante a quarentena com músicas inspiradas na crise global do clima. Participam Edu K (foto), Luciano Albo, Bibiana Petek, Jéf, Veco Marques, Atelier Tupi, Rodrigo Bianchini & Bohemian Folk Rock Band, Richard Powell, Márcio Tubino, Estevão Camargo e Cee.

A iniciativa foi do produtor Antonio Meira, da Lado Inverso, que tem mais de 25 produções executivas de CDs e DVDs para artistas como Nei Lisboa, Vera Loca e Nenhum de Nós. O projeto foi colocado em execução no final de março, quando ele viu na quarentena uma oportunidade para desafiar vários músicos a criarem sobre um mesmo tema. Com 10 faixas, o lançamento é do selo Ímã Records.

O título do projeto é uma figura de linguagem que explora a interação de músicos em cidades e países diferentes, assim como o aquecimento global provoca o derretimento de geleiras, o consequente deslocamento de ursos polares, proporcionando o contato entre espécies diferentes, antes isoladas, E provocando o surgimento de ursos híbridos. que tiveram que hibridizar para gravar suas músicas. A metáfora associa a necessidade de conexão entre os artistas, não só pela busca providencial de uma colab, mas também pela disposição de compartilhar uma causa. De uma maneira ou de outra, nas letras aparecem temas que expressam a inquietação com as interferências ambientais no planeta.

Relação das músicas e seus autores

Edu K é um dos artistas integrantes do projeto lançado pelo selo Ímã Records

ÍMÃ RECORDS/DIVULGAÇÃO/JC