Romance gráfico sobre Porto Alegre dos anos 1920 tem lançamento nesta terça-feira

Ana Luiza Koehler Beco do Rosário A arquiteta e ilustradora porto-alegrenselança nesta terça-feira (8), em live, um romance gráfico sobre a expansão da capital dos gaúchos nos anos 1920. A história em quadrinhos(Veneta, 96 págs., R$ 39,90) foi contemplada pelo Rumos Itaú Cultural 2017-2018, um dos principais programas de fomento à cultura do Brasil (sem ele, o projeto não teria sido realizado da forma que foi), e já está à venda nas livrarias de todo o País.

A publicação mostra o aumento da desigualdade social e do racismo na cidade, devido ao seu processo de modernização. "Uma das minhas principais intenções em fazer histórias em quadrinhos sobre Porto Alegre é justamente poder divulgar essa problemática do patrimônio e da memória urbana, saindo dos monumentos e narrativas oficiais e ampliar o debate público", comenta Ana.

O lançamento é marcado por uma conversa da autora com o crítico do segmento Érico Assis, às 17h, em transmissão peloda Editora Veneta. Ainda nas demais terças-feiras do mês (dias 15, 22 e 29), sempre às 20h, a quadrinista participa de lives nos perfis de Instagram das gibiterias, respectivamente, como parte das ações de lançamento da HQ.

Fruto de extensa pesquisa histórica, realizada no mestrado no Programa de Planejamento Urbano e Regional (Propur) da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o livro retrata o conturbado processo de expansão de Porto Alegre na segunda década do século XX. Na febre pela modernização e com o objetivo de europeizar a cidade, os habitantes mais pobres, em grande parte negros, foram colocados para fora do campo de visão.

"Foi na gestão de Otávio Rocha (1924-1928) que se decidiu finalmente implementar o Plano Geral de Melhoramentos do engenheiro e arquiteto Moreira Maciel, feito ainda em 1914, mas que não havia sido viabilizado, entre outras razões, pelos custos das obras vultuosas que propunha", explica a quadrinista. Segundo ela, duas obras em especial mudaram a fisionomia urbana do Centro Histórico da Capital: a abertura do Beco do Rosário - e sua conversão na avenida Otávio Rocha - e a abertura da rua General Paranhos (que compreendia os Becos do Poço, do Meirelles e do Freitas) para a atual avenida Borges de Medeiros.

