Projeto do Instituto Ling traz aula sobre Renascimento com Paula Ramos

Na segunda edição do projeto Conversas sobre arte, do Instituto Ling, a professora Paula Ramos fala sobre o Renascimento, o movimento que representou importantes mudanças na cultura. A atividade on-line será transmitida ao vivo às 18h30min desta terça-feira (8). Para participar, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site do centro cultural.

A partir da observação de obras icônicas, no painel Renascimento – O despontar dos modernos conceitos de Arte e de Artista, a historiadora da arte, crítica de arte e curadora transportará o público para a Europa dos séculos XIV, XV e XVI, mostrando o momento em que pintores, escultores e arquitetos passam a ser vistos como artistas e até mesmo gênios, com o surgimento da consciência de autoria. Nos próximos meses, a iniciativa ainda trará novos convidados para apresentar as principais correntes do Modernismo, a arte no Brasil e a arte contemporânea.

Organizado em seis edições mensais, o projeto busca aproximar o público da história da arte a partir de uma série de encontros virtuais mediados por diferentes professores da área. O ciclo estreou em agosto, com o pesquisador, historiador e arqueólogo Francisco Marshall falando sobre a busca pela perfeição no período da Antiguidade, com a formação do cânone grego. A aula, com duração de duas horas, está disponível no canal do YouTube do Instituto Ling.

Paula Ramos é professora do Instituto de Artes da Ufrgs. Também atua como pesquisadora e bolsista da Fundação Alexander von Humboldt, da Alemanha, onde realiza seu Estágio Sênior. Curadora de várias exposições de artes visuais, foi autora e organizadora de diferentes publicações no segmento, com destaque para A modernidade impressa – Artistas ilustradores da Livraria do Globo, livro agraciado com prêmios regionais e nacionais, como o Jabuti.