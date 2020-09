Chuva adia show do Nenhum de Nós no Drive-In Air Festival em Porto Alegre para o dia 19

O show Nenhum canta Beatles, com banda a Nenhum de Nós, marcado para este sábado (5) no Drive-In Air Festival em Porto Alegre, foi adiado em decorrência da chuva e do vento. A apresentação no Estacionamento 4 do Aeroporto de Porto Alegre (Severo Dullius, 800) ocorrerá no dia 19 de setembro às 21h.

Os ingressos adquiridos para o show deste sábado seguirão valendo. A banda orienta quem não puder comparecer na nova data do evento a entrar em contato pelo link https://ajuda-bileto-sympla.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new para receber o estorno.

No show, o Nenhum de Nós canta sucessos do quarteto britânico como Can’t buy me love, Something, Hey Jude, While my guitar gently weeps, Day tripper, Help!, Ticket to ride, Don’t let me down e Revolution.