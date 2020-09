Valéria Custódio encerra turnê em live nas redes sociais neste sábado

Neste sábado (5), a cantora Valéria Custódio encerra sua turnê Púrpura – Dois, que começou de forma presencial em março e passou para o formato on-line após as medidas de isolamento social. Até agora, cerca de 8 mil pessoas já assistiram ao trabalho autoral da artista.

O último show será transmitido pelo YouTube e Facebook da cantora, às 20h.

Em 2019, Valéria Custódio fez dois shows em Porto Alegre e pretendia realizar uma turnê na capital gaúcha e em outras cidades do Estado, em 2020. “Assim que for possível, quero colocar o pé na estrada para apresentar o Púrpura em diversos lugares do Brasil. O Rio Grande do Sul está no topo da lista”, salienta a artista.