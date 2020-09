Estreia 'Três verões', com outra atuação brilhante de Regina Casé em filme nacional

Estrelado por Regina Casé e dirigido por Sandra Kogut, estreia o premiado longa nacional Três verões. Nesta semana, o filme começou a ter sessões em drive-ins programadas em diferentes cidades brasileiras e a grade deve ser ampliada nos próximos dias. A partir de 16 de setembro, o título entra no Telecine e para aluguel no streaming.

Pelo papel da protagonista Madá, uma caseira num condomínio de luxo à beira-mar, Regina Casé (que estava fazendo o maior sucesso com a novela Amor de mãe, à procura do seu filho Domênico, antes de a pandemia interromper as gravações na Globo) venceu troféus de melhor atriz no Festival do Rio, na Espanha e na Turquia. Pelo olhar da personagem, o espetador acompanha o desmantelamento de uma família rica e poderosa em função dos dramas políticos que abalaram o País. Completam o elenco Rogério Fróes, Otávio Müller, Gisele Fróes e Jessica Ellen.

Na trama, a cada verão, entre Natal e Ano Novo, o casal Edgar (Müller) e Marta (Gisele) recebe amigos e família na sua mansão espetacular. Em 2015, tudo parece ir bem, mas em 2016, a mesma festa é cancelada. Através da perspectiva de Madá e do velho patriarca que ficou para trás na mansão agora fantasma, como vítimas do sonho neoliberal, Sandra Kogut apresenta um retrato do Brasil contemporâneo, imediatamente antes de 2018.

Três verões nasceu do desejo da diretora Sandra Kogut falar sobre o que vem acontecendo no Brasil nestes últimos anos através de personagens que estão geralmente num canto do quadro. Ou fora da tela. Os figurantes, os invisíveis.

É impossível assistir a este filme sem lembrar da importante personagem de Regina Casé em Que horas ela volta? (2015), de Anna Muylaert, a carismática empregada e ex-babá pernambucana Val. Com aquela obra, o espectador também via os diferentes pontos de vista de integrantes de classes sociais distintas, que muitas vezes, parecem opostas.

Regina Casé é um patrimônio da cultura popular brasileira, desde que começou a apresentar atrações autorais de entretenimento, com um olhar plural e jogando o holofote para outros segmentos não tão reconhecidos na televisão - o Programa Legal (depois Brasil Legal, em 1995-1997), passando pelo Muvuca (1998-2000) até chegar no Esquenta! (2011-2017). No meio desses trabalhos, com toda a graça que sua veia artística pode trazer, ela estrelou a comédia romântica Eu, tu, eles (2000), de Andrucha Waddington, outro título que faz um retrato genuíno do Brasil.

Agora, felizmente, ela voltou para a dramaturgia com tudo. Fica a torcida para que a popularidade da personagem Lourdes na novela de horário nobre da Globo desperte a curiosidade para suas atuações na sétima arte do País, que são primorosas. Além disso, ela tem optado por participar de produções com uma mensagem social e com o convite para enxergar um Brasil nem tão pomposo, mas muito rico, assim como pautava nos seus programas.