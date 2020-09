Tributo a Beatles pelo Nenhum de Nós estreia em drive-in neste sábado

Um espetáculo criado pela banda gaúcha Nenhum de Nós e que foi sucesso entre 2009 e 2010 agora terá sua estreia em um novo formato: drive-in. Nem os integrantes do grupo sabem bem o que esperar dessa experiência inédita, mas eles voltaram a se reunir e ensaiar especialmente para o show Nenhum canta Beatles, que tem sessão neste sábado (5), às 21h, no Estacionamento 4 do Aeroporto de Porto Alegre (Severo Dullius, 800), dentro do Drive-in Air Festival.

"Preparamos o show com muita dedicação e carinho, como sempre", garante o guitarrista Carlos Stein, que forma o conjunto com Thedy Corrêa (vocal e viola), Sady Homrich (bateria), João Vicente (acordeon, piano e teclados), Veco Marques (violão e guitarras) e o músico convidado Estevão Camargo (baixo e vocais). A noite de homenagem ao Fab Four terá fãs interpretando canções de seus ídolos. "Todos somos fãs dos Beatles. Uns mais que outros, mas todos adoramos as músicas do quarteto."

Entre os sucessos, o repertório terá Can’t buy me love, Something, Hey Jude, While my guitar gently weeps, Day tripper, Help!, Ticket to ride, Don’t let me down e Revolution. Há uma década, o tributo original teve destaque no Theatro São Pedro, com sucesso absoluto de público e, inclusive, diversas sessões extras.

www.driveinairfestival.com.br Além do espetáculo principal neste sábado (5), o festival terá abertura do músico Gustavo Fallavena e discotecagem de DJ Lê Araújo, a partir das 18h. Entradas estão à venda pelo site oficial do evento. O ingresso é válido por carro e pelo evento; em cada veículo, é permitido até quatro pessoas do mesmo convívio. As vagas serão ocupadas de acordo com a chegada e com o setor adquirido.

“Na semana passada tivemos um tributo ao Queen, que foi incrível. Agora, teremos uma banda de reconhecimento nacional – e gaúcha! – homenageando outra de sucesso inquestionável, que são os Beatles. Porém, não será um cover, mas uma apresentação com a cara e o jeito único da Nenhum de Nós. Uma interpretação única dos grandes hits do rock mundial”, afirma Ramiro Laurent, diretor da Arca Entretenimento.

Banda gaúcha retoma atividades: "É quase um recomeço"