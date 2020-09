History 2 estreia série sobre Velho Oeste, com produção de Leonardo DiCaprio

Estreia neste sábado (5), às 22h45min, no canal History 2, a minissérie Pioneiros do Velho Oeste, com produção-executiva de Leonardo DiCaprio. Em formato de documentário, e com imagens de GoPro e drones, a obra apresenta as histórias dos pioneiros icônicos que viviam na grande fronteira, na época anterior à Guerra Civil dos Estados Unidos, enquanto avançavam por terras inexploradas.

Com representações dramatizadas de cenas, entrevistas com especialistas e historiadores, a série de quatro episódios apresenta os primeiros 75 anos dos Estados Unidos, da Revolução à Corrida do Ouro na Califórnia.

Em abril de 1775, algumas semanas antes do começo da Guerra Civil, um grupo de pioneiros lança sua própria revolução, desafiando um rei a estabelecer um assentamento permanente na fronteira.

O primeiro episódio de Pioneiros do Velho Oeste, Região selvagem, explora o início da Revolução, em que a eclosão da guerra se estende além das colônias, em um território remoto com homens da fronteira como Daniel Boone, para que lutem por suas vidas.