Cine África 2020 migra para a plataforma on-line

Mostra de Cinemas Africanos Para não perder a temporada do ano de pandemia, festivais e mostras de cinema estão se adaptando ao formato on-line durante o período de isolamento social. Não foi diferente com aque, em parceria com o CineSesc, adaptou o Cine África 2020 para a plataforma on-line. Na ativa desde 2018, quando teve sua primeira edição em Salvador, a mostra já passou por capitais como Porto Alegre e São Paulo, e agora estreia seu virtualmente com exibições de filmes de diversos países da África, entrevista com diretores, live e um curso gratuito. Nos destaques da mostra, estão títulos de Burkina Faso, Camarões, Egito, Etiópia, Nigéria, Quênia, Senegal e Sudão.

Sesc Digital Entre quinta-feira (10) e 26 de novembro, todas as quintas-feiras, o evento apresentará filmes e documentários selecionados pela curadoria da mostra. Ao todo serão 12 sessões, sendo 10 longas e dois programas de curtas, acompanhado de uma entrevista exclusiva com o diretor ou diretora, que estarão disponíveis a cada quinta-feira na plataforma do

Segundo a curadora da mostra, a jornalista e produtora cultural Ana Camila Esteves, a seleção busca divulgar e dar espaço para produções africanas contemporâneas que tenham tido trajetória em festivais encerrados, mas que não tenham tido visibilidade nos circuitos de exibição do Brasil: "Por conta disso, a seleção varia entre filmes contemporâneos e outros mais antigos, sempre com a intenção de fazer um panorama de determinados períodos das cinematografias africanas, estimulando a curiosidade do público brasileiro". Para ela, o maior objetivo da seleção é criar uma janela de exibição dos filmes africanos para a audiência brasileira, através das exibições. "Os cinemas africanos existem como qualquer outra cinematografia e nossa intenção é que o público em geral, os cinéfilos, os críticos e os programadores de festivais no Brasil vejam os cinemas africanos como cinema, como qualquer outro cinema."

CineSesc no YouTube Também está previsto para o dia 2 de outubro, às 17h, um bate-papo com o tema Cinemas africanos em contexto digital, no canal do. Participam do bate-papo Ana Camila Esteves, Marina Gonzaga e Jorge Cohen (Angola). Outra atração é o curso gratuito Cinemas Africanos: trajetórias e perspectivas, com duração de três meses e lançamento do e-book ao final da temporada. As inscrições abrem no dia 10 de setembro, às 14h, pelo site do SescSP e serão oferecidas 35 vagas.

O filme de abertura do Cine África é o drama Fronteiras, da diretora Apolline Traoré, que acompanha quatro mulheres que fazer uma perigosa viagem do Senegal à Nigéria. Entre os destaques inéditos está a comédia aKasha, de 2019, de Hajooj Kuka, primeiro longa de ficção do cineasta e ativista sudanês, que teve sua estreia no Festival de Toronto. Outros títulos importantes são Nada de errado, documentário coletivo sobre imigrantes africanos (legais e ilegais) na Suíça, e o drama queniano Supa Modo, sobre uma menina com uma doença terminal que sonha ser uma super heroína.

Programação completa do Cine África