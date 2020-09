Globo exibe primeiro episódio da série 'A Divisão' nesta quarta-feira

A série original Globoplay A Divisão terá seu primeiro episódio exibido nesta quarta-feira (3) na Rede Globo, às 23h45min. A produção da Afroreggae Audiovisual se passa no final da década de 1990 e acompanha o dia a dia de um grupo de policiais da Divisão Antissequestro do Rio de Janeiro.

Criada por José Junior e dirigida por Vicente Amorim, a série é protagonizada por Silvio Guindane e Erom Cordeiro nos papéis dos policiais Mendonça e Santiago, e tem ainda no elenco Dalton Vigh, Natália Lage, Marcos Palmeira e Thelmo Fernandes, entre outros.

Com cinco episódios, a primeira temporada está disponível para assinantes no Globoplay e será exibida no Multishow a partir de 7 de setembro. A segunda temporada estreia no dia 10 de setembro na plataforma de streaming.