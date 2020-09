Marcelo Tas entrevista Fábio Porchat no '#Provoca' da TV Cultura

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Fábio Porchat é o entrevistado do programa #Provoca desta terça-feira, às 22h15min, na TV Cultura. Em bate-papo conduzido pelo apresentador Marcelo Tas, o comediante fala sobre o canal Porta dos Fundos, os limites do humor e outros assuntos que circulam a contemporaneidade das redes sociais.

O apresentador, que comanda os programas Papo de segunda e Que história é essa, Porchat? no GNT, também comenta com Tas sobre dramas da vida pessoal.

Ao lado de Ian SBF, Antônio Tabet, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, Porchat fundou um dos maiores canais de humor da atualidade. No programa, ele fala sobre os benefícios de seguir com conteúdos para a internet. "O Porta dos Fundos virou o meu SBT. Eu sou o Silvio Santos do Porta dos Fundos. Então, eu posso criar o que eu bem entender da minha cabeça. Eu falo 'quero fazer um programa de viagem', o pessoal fala 'pode fazer'", comenta.