Festival estadual de curtas Arte Movie abre inscrições para produções em mobile

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Arte Movie - Festival de Curtas, que em 2020 traz novidades. Anteriormente aberto a apenas estudantes de Porto Alegre, o evento torna-se estadual e recebe produções de alunos de ensino fundamental, médio e superior.

Até 30 de setembro, os interessados poderão concorrer com filmes de até um minuto de duração produzidos por dispositivos móveis (smartphones e tablets). As inscrições ocorrem pelo site www.artemovie.com.br .

Os 15 vencedores receberão prêmios entre R$ 1mil e R$ 4 mil. Os vídeos deverão conter histórias que envolvam as temáticas desta edição: sustentabilidade, agronegócio, cooperativismo, saúde, resiliência, empatia, liderança e educação.

Em suas duas edições anteriores (2015 e 2016), o evento recebeu 250 projetos e mais de 800 mil votos pelo Júri Popular. Em 2020, os filmes selecionados para votação serão divulgados a partir de 19 de outubro nas redes sociais e os vencedores serão conhecidos no dia 1 de novembro.

Com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura – Pró-Cultura RS – Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o festival é uma realização da Bouganville Cultura e Arte e conta com patrocínio da Basso Pancotte e apoio da Cotribá.