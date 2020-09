Chico Bento torna-se embaixador da ONG ambiental WWF-Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Depois de ser nomeado a cargos importantes como embaixador da proteção das nascentes do Pantanal e ainda dar uma forcinha a mais na Hora do Planeta, Chico Bento acaba de ser promovido a embaixador oficial do WWF-Brasil. Parceiros desde 2014, a ONG brasileira e a Mauricio de Sousa Produções fecham mais um projeto para promover ações de educação ambiental.

O personagem traz em suas histórias a mensagem de preservação da natureza e os cuidados com o meio ambiente. Em seus mais de 57 anos de história, o menino caipira já passou esse recado para mais de quatro gerações - atingindo crianças, jovens e adultos. A utilização de diversas áreas e plataformas de conteúdo da produtora, como HQs customizadas, desenhos animados e livros, são algumas das ações previstas. Elas têm como foco propagar práticas socioambientais, como incentivo à reciclagem, reúso e/ou descarte correto de materiais.

Segundo Mauricio de Sousa, desenhista e criador do personagem, o uso das plataformas editoriais da MSP para difusão de mensagens que tenham compromisso com a sociedade é bastante recorrente na empresa. "Dessa forma garantimos que o recado seja passado da maneira mais eficaz possível, de forma lúdica e didática. Esse convite ao Chico Bento como embaixador, é uma forma de demonstrar que a natureza ao nosso redor merece todo respeito, cuidado e carinho, valores que são demonstrados sempre pelo personagem. É preciso demonstrar nosso amor e proximidade com toda a natureza que está ao nosso redor".

O diretor executivo do WWF-Brasil, Maurício Voivodic, explica que "a intenção é realizar ações destinadas à promoção da educação ambiental, à conservação dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável. Direcionaremos as mensagens para um público prioritário - famílias, crianças e adolescentes. Esperamos com esta parceria contribua para um futuro mais viável em questão de sustentabilidade", afirma.

Para Gabriela Yamaguchi, diretora de Sociedade Engajada do WWF-Brasil, a parceria é fruto de um relacionamento duradouro e benéfico entre as duas instituições e que reverbera em bons resultados para a sociedade. "Estas ações se encaixam em um movimento de vários setores da sociedade que cada dia mais se interessa por uma vida sustentável, na qual a educação é ferramenta privilegiada de conscientização", ressalta.

O vídeo da iniciativa está disponível no canal da Turma da Mônica no YouTube.