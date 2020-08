Pedro Luis participa de live sobre documentário no Instagram do Canal Curta!

Em mais uma live cultural semana do Canal Curta!, chegou a vez do cantor e compositor Pedro Luis ser o convidado. A apresentação ocorre nesta segunda-feira (31), às 20h, no perfil da emissora pelo Instagram (@canalcurta). Durante o encontro, o artista lembrará do documentário O Astronauta Tupy, que será exibido pelo canal no mesmo dia, às 22h30min.