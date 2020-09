Piero Sbragia lança livro sobre as novas fronteiras do documentário contemporâneo

A fotografia da capa de Novas fronteiras do documentário: entre a factualidade e a ficcionalidade (Chiado, 484 págs., R$ 46,00) foi escolhida a dedo pelo autor Piero Sbragia, depois de um longo trabalho de pesquisa junto com o fotógrafo Armando Vernaglia Jr. "Eu quis justamente criar essa ideia da 'borrância', como se essas novas fronteiras do documentário fossem difíceis de serem percebidas e, principalmente, como sendo dois lados complementares entre si", conta o cineasta, pesquisador e professor.

"É como se a fotografia fosse uma subversão da realidade, algo provocativo, curioso, com as fronteiras todas se fundindo, verticais e horizontais. Não há nenhum truque de edição, nem manipulação na fotografia. Ao mesmo tempo que aquela realidade se colocou para o fotógrafo, ele fez um registro que subverte aquilo que enxergaríamos naquele cenário", explica.

Sbragia diz que a escolha do título do lançamento também foi difícil: "A ideia da factualidade e da ficcionalidade, peguei emprestada de minha dissertação de mestrado. Já as 'novas fronteiras' surgiu também como uma provocação. Eu uso fronteira no sentido de limite, como algo que demarca, que separa, mas que, ao mesmo tempo, se apresenta como uma linha tênue. Iracema, de Orlando Senna, talvez seja o grande exemplo disso. Onde está a ficção e onde está o documental no filme? Ninguém percebe!".

Antes de reproduzir as entrevistas inéditas com os 10 cineastas ouvidos, o autor afirma na obra: "Encare as páginas derradeiras deste livro, caro leitor e estimada leitora, como uma troca de afetos". Ele complementa, respondendo ao Jornal do Comércio: "Eu considero o afeto indispensável não só ao documentarista como também a qualquer pessoa humana que queira viver em uma sociedade sem ódio e com menos desigualdades. Nesse Brasil bolsonarista, estamos pautando nossas relações interpessoais por aquilo que nos afasta do outro e não necessariamente pelo que nos une".

"Claro que o afeto não deve ser algo ingênuo, carregado de positividade tóxica. Não conseguimos ter afeto por quem idolatra torturadores, por quem pede intervenção militar. É difícil! Às vezes, me pego pensando se o problema no Brasil não é justamente a falta de afeto", reflete. "Nós vivemos tempos em que muitas pessoas, principalmente as que estão no poder, encaram a vida a partir de frustrações e relações mal-sucedidas. Ter afeto em 2020 é quase uma utopia! O afeto, em tese, não deveria pressupor pré-concepções, pré-conceitos ou até mesmo estereótipos."

Para Sbragia, lidar com a realidade é um tanto quanto complexo, ainda mais com a atual, que nos é colocada: "Uma realidade cheia de perigosos revisionismos históricos, negações e pós-verdade. Quando decidimos filmar a realidade, ou lidar com a factualidade, devemos buscar essa utopia do afeto justamente para não construir muros. (Eduardo) Coutinho fazia isso muito bem, construía pontes em vez de muros. Mas esse é o ponto. Conseguimos ter afeto com todas e todos? Talvez não...".

Os realizadores selecionados constroem um panorama recente da contemporaneidade do documentário brasileiro, em diferenciadas linguagens e temáticas. Para a escolha desses diretores, o autor relata que criou duas regras: "A primeira: que metade das pessoas entrevistadas fosse mulher. A segunda: que tivesse gente com experiências variadas, seja com apenas um filme no currículo, seja com mais de 40. Alguns, já conhecia; outros, não".