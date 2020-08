Chadwick Boseman, intérprete do herói Pantera Negra, morre aos 42 anos

Após o anúncio da morte do ator Chadwick Boseman, estrela de Pantera Negra, na noite desta sexta-feira (28), atores, diretores, atletas e políticos se manifestaram nas redes sociais. Mark Ruffalo e Chris Evans escreveram sobre a experiência de trabalhar ao lado de Boseman. Kamala Harris, candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, disse que ele era "brilhante e humilde".

Boseman lutava secretamente contra um câncer de cólon há quatro anos, período em que seus filmes de maior sucesso foram gravados e o alçaram à fama. Além de ter vivido o príncipe e depois rei T'Challa (Pantera Negra), primeiro super-herói negro da Marvel, em quatro filmes, o ator interpretou o músico James Brown e o jogador de beisebol Jackie Robinson no cinema e também fez parte do elenco do lançamento recente Destacamento Blood, do diretor Spike Lee.





O artista nunca falou publicamente sobre a doença, somente sua família tinha conhecimento. Ele morreu em sua casa, na região de Los Angeles, ao lado da mulher e outros familiares. Boseman completaria 43 anos em 29 de novembro.

Agência Estado