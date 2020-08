TV Cultura exibe documentário sobre 'Grande Sertão: Veredas'

O documentário inédito Sertão: Veredas vai ao ar na TV Cultura nesta sexta-feira (28), às 23h30min. A produção mistura elementos de ficção e realidade ao explorar elementos de uma das mais importantes obras da literatura brasileira. Baseado na obra de Guimarães Rosa, o filme conta com depoimentos de nomes como José Miguel Wisnik, Tom Zé, Mario Chamie e outros.

Com direção fotográfica de Walter Carvalho e direção de Willy Biondani, a produção mescla entrevistas com trechos encenados da obra, além apresentar referências gráficas e músicas inspiradas no icônico romance Grande Sertão: Veredas, que revolucionou a linguagem literária. A partir do documentário, o espectador é capaz de perceber que o autor João Guimarães Rosa dialoga diretamente com questões essenciais ao que é humano: amor, bem e mal, morte, violência, traição, entre outros aspectos.