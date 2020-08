Maurício Meirelles se apresenta no Drive-in Air Festival desta semana

Show de humor, cinema infantil e tributo ao Queen são as atrações do Drive-in Air Festival deste fim de semana. O festival, em formato drive-in, onde os espectadores assistem as atrações de dentro de seus carros, exibe na sexta-feira (28), às 19h, a animação Pé Pequeno, de Karey Kirkpatrick.

No mesmo dia, às 21h30min, o humorista Maurício Meirelles sobre ao palco para apresentar seu show de stand-up comedy preparado especialmente para a quarentena. O monólogo A Terra não parou fala sobre as novas rotinas criadas durante a pandemia, como home office, aulas a distância, academia e convivência familiar.

Já no sábado (29), às 20h, a banda Classical Queen toca pela primeira vez em Porto Alegre. O grupo brasileiro é reconhecido como o cover oficial do Brasil no site oficial do Queen. Além do espetáculo, Roger Lerina comanda a discotecagem antes e depois da apresentação.

www.driveinairfestival.com.br Os ingressos para as três atrações podem ser adquiridos pelo site. O festival acontece no estacionamento 4 do Porto Alegre Airport (Severo Dullius, 800).

Programação completa:

Sexta-feira, dia 28 – Pé Pequeno (2018) – Dublado e Legendado:

18h - Abertura dos Portões + DJ Lê Araújo

19h - Sessão Pé Pequeno

20h50min – Encerramento

Sexta-feira, dia 28 – Maurício Meirelles – A Terra Não Parou

21h - Abertura dos portões + DJ Lê Araújo

21h30min – Apresentação do show de stand-up

23h – Encerramento + DJ Lê Araújo

Sábado, 29 – Classical Queen – Tributo ao Queen

18h - Abertura dos Portões + DJ Lê Araújo

19h - DJ Roger Lerina

21h - Classical Queen

22h30min - DJ Lê Araújo

0h - Encerramento