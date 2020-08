Lourenço Mutarelli conversa com Rodrigo Teixeira em live nesta quinta-feira

Criador da produtora RT Features, Rodrigo Teixeira apresenta live com o escritor Lourenço Mutarelli nesta quinta-feira (27), às 18h. A transmissão on-line ocorre pelo perfil no Instagram da RT Features (@rtfeatures).

O autor e o produtor cinematográfico trabalham juntos há anos. Livros como O cheiro do ralo, Natimorto e A arte de produzir efeito sem causa (que foi dedicado a Teixeira, e gerou o filme Quando eu era vivo) foram adaptados para o cinema, através de Rodrigo Teixeira, que além desses também tem os direitos de outros livros de Mutarelli.

No bate-papo virtual, eles irão abordar questões pertinentes a adaptações, visões sobre a parceria e desenvolvimento de projetos. Desde o começo de maio, Teixeira vem promovendo lives com diretores e artistas que fazem parte da história da RT Features. Ele já conversou com Karim Ainouz, Gabriela Amaral, José Eduardo Belmonte, Felipe Hirsch e James Gray. Após as transmissões, os vídeos ficam salvos no perfil da produtora.

Dirigida por Rodrigo Teixeira, a RT Features tem em seu currículo de produções brasileiras longas-metragens como O cheiro do ralo (2006), O abismo prateado (2010), Tim Maia (2014), Alemão (2014), O silêncio do céu (2016) e a série O hipnotizador (para a HBO Latin America em 2015).

No cenário internacional, produziu filmes premiados como Frances Ha (2013) e A Bruxa (2015). Em 2016, Rodrigo passou a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos Estados Unidos, responsável pelo Oscar. Um ano depois, lançou Me chame pelo seu nome, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2018.

Em 2019, recebe o Prêmio de Melhor Filme na mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes com o filme A Vida Invisível de Karim Aïnouz que conta com Fernanda Montenegro no elenco. Os últimos lançamentos da produtora foram Ad Astra, de James Gray, com Bratt Pitt, Wasp Network, de Olivier Assayas, com Penélope Cruz, Gael García Bernal e Wagner Moura (ambos exibidos no Festival de Veneza) e também The Lighthouse, de Robert Eggers, com Willem Dafoe e Robert Pattinson, vencedor do prêmio máximo da critica na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.