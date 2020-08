Regina Navarro Lins ministra curso sobre amor durante a pandemia

O Instituto Ling começa nesta quarta-feira (26) um curso on-line com a psiquiatra e escritora Regina Navarro Lins sobre o amor nos tempos de isolamento. Durante as atividades, a autora de Cama na varanda falará sobre as construções históricas do amor, suas influências na nossa cultura e como isso nos afeta durante a pandemia.

www.institutoling.org.br Serão três encontros entre 26 de agosto e 9 de setembro, às 19h, com duração de uma hora e meia cada, que serão transmitidos ao vivo pela plataforma Zoom. Os participantes podem interagir durante a aula enviando perguntas abertas ou anônimas. As inscrições para o curso custam R$ 299,00 e podem ser feitas via site

Regina Navarro Lins trabalha há 46 anos em seu consultório particular, é ex-professora de Psicologia do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, foi colunista de diversos jornais e apresentou programas de rádio. Durante oito anos, teve um blog no portal Uol. Realiza palestras sobre relacionamento amoroso em várias cidades do País. É a especialista do programa Amor & Sexo, da TV Globo, e autora de 12 livros sobre relacionamento amoroso.