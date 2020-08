Babu Santana fala sobre arte, racismo e BBB no #Provoca desta semana

Babu Santana é o entrevistado do programa #Provoca desta terça-feira (25). Marcelo Tas entrevista o ator e ex-BBB sobre o racismo e dificuldades enfrentadas durante a carreira. Remotamente, ele mostra a nova casa na qual passou a viver com a família após o término do reality show e se emociona ao contar a história de sua mãe.

A entrevista vai ao ar às 22h15min na TV Cultura e no canal oficial do #Provoca no YouTube.

Babu relembra durante o programa o tempo em que os carros de filmagem das produções não o buscavam na porta de sua casa, no Morro do Vidigal, situação que não acontecia com seus colegas de trabalho. Ele, que ganhou duas vezes o Grande Otelo (considerado o maior prêmio do cinema brasileiro), ainda comenta sobre o racismo que enfrentou ao longo de sua carreira: "Quando falei que ia fazer um teste pro teatro, [me disseram] 'pra que que você vai insistir nesse negócio? Você é pobre, você é feio. Você não tem nada a ver, não tem o perfil de ator'. E não bastasse isso, quando eu consegui trabalhar e ser considerado artista, eu me deparei com a sociedade que acha que meu trabalho é vagabundagem, que meu trabalho é fruto de uma mamata”.