Gramado anuncia longas gaúchos e inscrições para Film Market

O 48º Festival de Cinema de Gramado anunciou ontem os longas gaúchos concorrentes nesta edição, que acontecerá pelo Canal Brasil, de 18 a 26 de setembro. A mostra competitiva premia o melhor filme entre cinco títulos produzidos no Estado. O vencedor recebe o troféu Kikito e um prêmio de R$ 5 mil.

Neste ano, a seleção reúne ficção científica, documentários, romance e comédia e dá a dimensão da diversidade de gêneros. Os selecionados foram Contos do amanhã, de Pedro de Lima Marques; Deborah! O ato da casa, de Luiz Alberto Cassol; Portuñol, de Thais Fernandes; Ten-Love, de Bruno de Oliveira; e Trapaça, de Luke Schatzmann.

O curador da mostra Leonardo Bomfim, programador da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, conta sobre o processo de seleção. “Procurei avaliar o que seria mais interessante exibir neste momento que vivemos. Há filmes que já foram realizados após o início da pandemia, refletindo sobre como produzir neste contexto. Ao mesmo tempo, há filmes produzidos num contexto de possibilidade de viagens e encontros. Acredito que este contraste será muito interessante”, comenta Bomfim.

O gerente de eventos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização do Festival de Cinema de Gramado, Diego Scariot fala sobre a importância da mostra: “Em outras edições, já exibimos a mostra gaúcha de longas, mas em 2019 ela passou a ser competitiva. Entendemos que o festival tem mais esse compromisso com o cinema gaúcho e nacional. Considerando que o conteúdo será transmitido pela plataforma on-line do Canal Brasil, os filmes terão uma janela ainda maior de visibilidade”.

Inscrições para o Conexões Gramado Film Market

Entre os dias 19 e 26 de setembro, o espaço do Festival de Gramado dedicado ao mercado acontecerá de forma virtual e será transmitido pelos canais digitais do Festival, entre 13h e 14h. A 4ª edição do Conexões Gramado Film Market contará com o HUB Universidades, em sinergia com as edições sul e nacional do Forcine – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. Estarão presentes na programação, ainda, as tradicionais rodadas de negócios e a Mostra Universitária que, este ano, reunirá produções audiovisuais que abordam a diversidade.