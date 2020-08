Vitor Ramil canta a poesia de Jorge Luis Borges em live da Pucrs

Nesta segunda-feira (24), às 21h, ocorre uma edição especial do projeto Ato Criativo do Instituto de Cultura da Pucrs. O diretor do Instituto, professor Ricardo Barberena, conversa com Vitor Ramil sobre Jorge Luis Borges (1899-1986).

O escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino estaria de aniversário nesta segunda-feira. Nesta edição, Ramil fala sobre sua relação criativa com a obra do escritor argentino, canta poemas de Jorge Luis Borges e conta sobre o processo de musicá-los para o álbum Délibáb (2010).

O bate-papo on-line é transmitido no perfil Pucrs Cultura no Facebook e no canal da Pucrs no YouTube - onde fica disponível para acesso posterior.