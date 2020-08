Produções de Romy Pocztaruk e Caio Amon ganham destaque no cenário internacional

Série de filmes transmídia de Romy Pocztaruk e Caio Amon, O fim do fim ganha destaque internacional em agosto com participações em festivais e lançamento de single. O curta Antes do azul - com a performance da cantora Valéria (na foto), textos do escritor Daniel Galera e fotografia de Lívia Pasqual - foi selecionado para o OutFest Los Angeles, maior festival de cinema LGBTQ e cultura Queer dos Estados Unidos.

O título, lançado no Instituto Ling, em Porto Alegre, integrou a sessão Platinum, curada pela artista e ativista Zackary Drucker, produtora da série Transparent. O curta foi exibido no sábado (22), dentro da programação do drive-in que o festival organizou num resort em Malibu. A edição 2020 do OutFest tem também exibição on-line.

Já no próximo sábado (29), Antes do azul participa também do Fuso Festival, principal evento aberto de videoarte de Lisboa (Portugal), em edição virtual.

E, nesta segunda-feira (24), o projeto lança seu primeiro single musical, a faixa e videoclipe Safira, interpretada por Filipe Catto, que será disponibilizado nas plataformas de streaming. Na sequência, serão lançados também singles na voz de Valéria, Blue Echoes e Fim Tempos, além de uma nova faixa em andamento em colaboração com Saskia, todas com direção e produção musical de Caio Amon.

- Para o projeto O fim do fim, Romy e Amon criam universos visuais e sonoros onde artistas convidados possam habitar. A criação parte da imaginação de processos de "fim do mundo" associados a teorias queer e decoloniais, projetando futuros possíveis nos quais a arte é um dos rastros deixados pela humanidade. Com colaboração de textos de Daniel Galera, o projeto iniciou em 2018 com Safira (2018), estreou Antes do azul em 2019, e prepara um novo filme com lançamento previsto para o final de 2020.

O projeto é um laboratório de novas linguagens construídas através de narrativas híbridas, processos colaborativos e intensa intersecção entre música e imagem. O compositor e produtor musical Caio Amon assina a direção musical, que inclui canções de sua autoria em colaboração com Filipe Catto, Valéria, Romy Pocztaruk, Daniel Galera e o músico e produtor Marcelo Cabral. A proposta transmídia do projeto prevê, além de uma série de filmes, o lançamento de músicas e clipes nas redes de streaming.

- Antes do azul (digital, 14 min, 2019) imagina trincheiras possíveis para sobreviver a um futuro distópico, em que o avanço tecnológico descontrolado acelera processos de destruição - objetiva e subjetiva - da humanidade. A protagonista do curta, uma mulher trans e negra interpretada pela cantora e atriz Valéria, é a última sobrevivente de um acidente nuclear, e sua voz canta por novo lugar antes invisível.

- Safira (8mm, 16mm &digital, 9min, 2019) conta com direção de fotografia de Lívia Pasqual, estreou no Loop Festival em Barcelona (2019) e foi realizado durante a 11ª Bienal do Mercosul (2018). Estrelando Filipe Catto como ator e cantor, o curta é um trabalho sensorial que mistura imagens captadas em diferentes formatos com imagens de arquivo. Safira evoca a presença humana através dos paralelos entre homem e animal e a expansão devastadora do espaço após a queda de um meteoro.