Modelo gaúcha Julia Gama é escolhida a Miss Brasil 2020

A gaúcha Julia Gama foi eleita Miss Brasil 2020 por uma comissão formada por integrantes da Organização Miss Brasil, formada por Winston Ling, novo franqueado do concurso; Ricardo Godoy, o missólogo Roberto Macedo e os cineastas Débora Gobitta e Messina Neto. O anúncio do nome da modelo e atriz porto-alegrense pela Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi, nas plataformas digitais do concurso, na noite de quinta-feira (20).

Foi através do esporte que Julia desenvolveu seu espírito competitivo e de busca por excelência. Quando pequena, participava de campeonatos infantojuvenis de patinação artística e, um pouco maior, passou pela prática de esportes como vôlei, judô e boxe. Ela nunca pensou que pudesse ser Miss, não usava salto alto e maquiagem e morria de vergonha de vestir biquíni. Mas, incentivada por uma amiga de infância, em setembro de 2010, mandou sua ficha no último dia de inscrição para o concurso A Mais Bela Gaúcha, a etapa estadual do concurso Miss Mundo Brasil.

Em agosto de 2014, Julia foi eleita Miss Mundo Brasil 2014 e representou o País no Miss World, o mais antigo concurso internacional de beleza do mundo. Apos isso, seguiu se dedicando às causas sociais no Brasil e em outros países. Em 2016, se mudou para China, para ser a imagem Internacional e a Spokesperson da marca Balican, e por lá ficou nos últimos três anos, período em que ela modelou para importantes marcas do mercado asiático e investiu na carreira de atriz.

Quando Winston Ling conseguiu a franquia do Miss Brasil, convidou Julia Gama, que não pensava mais em competir. Porém, depois de um sonho que teve com o Miss Universo, mudou de ideia. A oportunidade de ser coroada Miss Brasil coincidiu com as intenções de Julia de se posicionar artisticamente no País natal.

"De menina a mulher. De estudante de Engenharia Química no Rio Grande do Sul a atriz internacional na China. Que a realização do meu sonho seja exemplo de tudo que é possível criarmos para as nossas vidas. Que nos lembre que não há vergonha em ter ambição. Que fomos feitos para isso. Somos criadores, não criaturas. Nascemos para sermos gigantes. Tenho tudo isso dentro de mim, e sei que vocês também têm dentro de vocês. Que a gente lembre do valor do trabalho e da dedicação. Que a gente saiba que com integridade, persistência e fé é possível realizar qualquer coisa. Gratidão a todos que me apoiaram na minha jornada ate aqui. É, com muita honra, que hoje assumo o compromisso de dedicar meus dias para representar o nosso Brasil em toda sua diversidade", publicou a eleita nas suas redes sociais.