Jarbas Nadal e Amigos fazem live nativista neste sábado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Neste sábado (15), apartir das 21h, acontece a live Jarbas Nadal e Amigos, com a participação especial do cantor nativista Miguel Marques. No palco, estarão também Halber Lopes e Xuxu Nunes, relembrando o Grupo Clave de Lua.

Nadal é natural de São Borja, mas foi criado em São Luiz Gonzaga. Já participou de diversos festivais nativistas e instrumentais em todo o Brasil e países do Mercosul, sempre identificando-se por sua forma expressiva e sentimental de tocar. Lançou seu primeiro CD, Senhor da mata, em 2009.

O evento irá relembrar o grupo Clave de Lua, que acompanhava o cantor entre 2008 e 2012. Na oportunidade, também acontecerá o leilão solidário virtual em prol da Associação Missioneira de Parkinson AMPARK - Santo Ângelo.

A transmissão será pelo Facebook do Portal das Missões e canal do Youtube do Jarbas Nadal.