Orquestra de Brinquedos e Tributo a Tim Maia são atrações do Poa Drive-in Show

www.poadriveinshow.com.br O Poa Drive-in Show dessa semana apresentará ao público os espetáculos Orquestra de Brinquedos e um Tributo a Tim Maia. Os eventos ocorrem no sábado (8), no estacionamento da EPTC, na avenida Padre Cacique, 1.365. Os ingressos estão à venda pelo site

Às 16h, a Orquestra de Brinquedos apresenta um espetáculo de teatro musical inteiramente realizado com instrumentos de brinquedo em divertidos e criativos arranjos. Uma ótima atração para as famílias com crianças, os grupos interpretam canções populares infantis como Marcha Soldado e Alecrim.

Às 20h, o Tributo a Tim Maia, com Tonho Croco como vocalista, sobe aos palcos para cantar grandes sucessos de uma das maiores vozes do soul brasileiro.

As entradas para o evento são vendidas por carro, podendo conter até quatro ocupantes por veículo. Durante os shows não é permitido sair do veículo. Para ir ao banheiro, é necessário ligar o pisca alerta e esperar a chegada de um dos monitores que, protegidos, acompanham o passageiro. Para alimentação, os veículos recebem uma identificação e também um QRCode que possibilita o acesso ao cardápio on-line e a plataforma de pedidos, que são entregues diretamente nos veículos.