Drive-in Air Festival realiza festa interativa neste fim de semana

www.driveinairfestival.com.br O Drive-in Air Festival promove novamente eventos de entretenimento neste fim de semana, com destaque para uma balada interativa no sábado (8). As atrações ocorrem no estacionamento 4 do Porto Alegre Airport e os ingressos para os três dias já estão à venda no site

Na sexta-feira (7), serão duas exibições filmes, sendo a comédia romântica A verdade nua e crua (2009), às 18h, e o clássico O Exterminador do Futuro (1985), de James Cameron, às 21h. Os ingressos para as sessões são vendidos separadamente.

No sábado (8), a festa inédita Coolture on Demand promove uma balada interativa, onde o público poderá participar da escolha das músicas, videoclipes e outras atrações da noite através do próprio celular. Os tradicionais DJs da Coolture Mari Krüger e Ariel B serão alguns dos apresentadores da noite.

Já no domingo (9), a noite é de samba e pagode com show das bandas Grupo Samba Tri e a Di Propósito, que vêm de Brasília para o evento.

Programação completa da sexta semana:

Sexta-feira, dia 7 – A verdade nua e crua (2009) – Dublado e Legendado

18h - Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

19h – Exibição do filme

21h – Encerramento (DJ Lê Araújo)

Sexta-feira, dia 7 – O Exterminador do Futuro (1985) – Dublado e Legendado

21h - Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

21h30h – Exibição do filme

23h30 – Encerramento (DJ Lê Araújo)

Sábado, dia 8 – Coolture on Demand

17h30min – Greatest Gigs: abertura dos portões com exibição de performances históricas nos maiores festivais do mundo

18h30min – Toca aí: show com a Beats n Bongs (pop/hiphop/indie/rap nacional)

19h30min - Videohits: videoclipes das músicas que a gente ama, comandadas pelo apresentador, DJ e VJ residente Johnny 420

20h40min – Up to you: Dua Lipa ou Rihanna? Snopp Dogg ou Justin Bieber? Mari Krüger apresenta e você decide pelo seu celular quem leva a melhor de cada batalha.

21h50min – Freaking out: sob comando do Guz Zanoto, agora é hora de subir o som do carro e ser abduzido pelo nosso telão com os remixes muito loucos.

23h – Play nas brabas: o apresentador & VJ & DJ Ariel B acompanhou quais os hits e decide tocar o terror com muito funk.

0h – Get out: a programação acabou. O sinal caiu. Agora é hora de ir pra casa com segurança.

Domingo, dia 9 – Ao Natural

18h - Abertura dos portões + DJ Márcio Ferraz

19h30min - Grupo Samba Tri

20h45min - DJ Márcio Ferraz

21h30min - Di Propósito

23h - DJ Márcio Ferraz

0h – Encerramento