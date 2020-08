'Ilhados no Alasca' estreia sexta-feira no National Geographic

A nova série sobre sobrevivência do canal National Geographic estreia nesta sexta-feira (7). Ilhados no Alasca vai ao ar semanalmente, a partir das 23h20min.

O custo de viver no paraíso, o primeiro episódio, vai mostrar a vida de 65 pessoas que moram em Port Protection, no Sul do Alasca. Com o clima volátil, elas enfrentam limites diariamente para sobreviver.

O programa mostrará a rotina diária dos moradores locais e como eles se preparam para lidar com as adversidades da região, alimentação, transporte e como a força da natureza pode afetar seu cotidiano. Mary enfrenta seus maiores medos para sobreviver em condições extremas. Sam luta para preservar o único estilo de vida que conhece. Squibb quer melhorar seu ambiente e Stuart cuida de suas velhas lesões enquanto luta contra o entorno.

Neste capítulo de estreia, o inverno se aproxima dos ilhados. Os moradores precisam estar preparados ou enfrentarão consequências graves. Começa a temporada de cervos. Andrews e Dave Squibb precisam unir forças para pescar, enquanto Curly Leech treina um novo cão após o falecimento de Jethro.