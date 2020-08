Prime Box Brazil estreia seriado 'Retratos do cárcere'

Estreia nesta quinta-feira (6), no Prime Box Brazil, o seriado Retratos do cárcere, produção da Panda Filmes e coproduzido pela Falange Produções. Dos mesmos diretores do premiado filme Central - o poder das facções no maior presídio do Brasil, Tatiana Sager e Renato Dornelles, a série irá mostrar em 13 episódios a realidade das prisões nacionais.

Os capítulos inéditos semanais irão ao ar sempre nas quintas-feiras, às 20h30min. As reprises são exibidas nas sextas-feiras, às 11h; nos domingos, às 9h30min; nas terças-feiras, 12h30min; e nas quartas-feiras, 10h30min.

A produção foi vencedora do edital Brasil de Todas as Telas - Fundo Setorial do Audiovisual – Prodav 1, promovido pela Ancine e financiado pelo BRDE. Foram quatro anos de trabalho, mais de 500 de horas de gravação em 20 prisões visitadas em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Na tela, o público poderá conhecer os detalhes e o dia a dia das galerias dividas por facções, orientação sexual ou crimes cometidos pelos detentos, além do cotidiano de quem não foi condenado mas cumpre uma espécie de pena, como mães, filhos de presos e religiosos que frequentam o sistema.

OS EPISÓDIOS E CRONOGRAMA DE EXIBIÇÃO

06/08 - A tragédia prisional brasileira (encarceramento)

13/08 - Um câncer no sistema: da Falange às UPPs (o surgimento do crime organizado no Rio de Janeiro)

20/08 - Das prisões para o mundo: a expansão do PCC (o surgimento do crime organizado em São Paulo)

27/08 - Vulnerabilidade e devoção ao tráfico (adolescentes infratores)

03/09 - Estigma e Sacrifício (mães e familiares de presos)

10/09 - Visita íntima (mulheres de presos)

17/09 - Filhos do Cárcere (filhos de presos)

24/09 - O trabalho é o vilão (trabalhadores apenados do sistema prisional)

01/10 - Duplamente Segregadas (travestis e transexuais)

08/10 - Fé ou refúgio (a religião dentro das prisões)

15/10 - Surge uma luz (APAC - Associação de Proteção e Assistência ao Condenado)

22/10 - Um regime sem controle (o regime semiaberto)

29/10 - O difícil recomeço (egressos do sistema prisional)